El drama que vive el locutor Carlos Mira tras burlarse de una joven con discapacidad

Carlos Mira le contó a La Red el drama que está viviendo luego de que fuera acusado de burlarse de una joven con discapacidad a través de un video, que luego fue borrado de sus redes y por el que asegura pidió disculpas directamente a Ana María Zapata.

“Yo inmediatamente bajo el video, le respondo, le digo qué pena no sabía que te pasaba eso, no sabía de tu enfmerdad, luego ella sale con una imagen a decir que yo me burlé, que la dicriminé y ahí se me viene el mundo encima”, manifestó.

Ahora, el exdirector de La Mega Medellín asegura que ha recibido amenazas de muerte por parte de usuarios en redes sociales que dicen que sabe dónde vive su familia y que si lo ven en la calle “lo chuzan o lo van a agarrar a patadas”.

Por este motivo se vio obligado a cerrar sus redes sociales, renunciar a su trabajo, mudarse de vivienda y cambiar hasta su manera de vestir por miedo a que en la calle le hagan algo.

“No es hacerme la víctima, es mostrar que a raíz de eso prácticamente se me acabó la vida”, confesó.