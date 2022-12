El diseñador de las camisetas de la gira de Courtney Love la acusa de no haberle pagado

El diseñador Greg Frederick asegura que la cantante Courtney Love no le ha pagado el porcentaje que le prometió de los beneficios generados por la venta de las camisetas confeccionadas por él en los conciertos de su gira.

"Ha sido devastador. Mi mayor sueño se ha convertido en una pesadilla. Me ha hundido", afirmó Greg al periódico New York Daily News, donde contó que aún no ha recibido ningún dinero a pesar de que sus creaciones se han vendido en cuatro conciertos de la roquera, incluyendo uno que realizó junto a Lana Del Rey.

Publicidad

El diseñador se puso en contacto con Courtney a través de las redes sociales enviándole un mensaje en el que le aseguraba que su "mayor deseo" sería trabajar con ella confeccionando las camisetas para su próxima gira. En un correo electrónico escrito en junio de 2013, la propia estrella describió sus diseños como "increíbles" y le prometió que ambos podrían embolsarse "5.000 dólares cada noche ".

Sin embargo, la cantante se refirió al tema de los honorarios de Greg en un mensaje posterior enviado a su equipo asegurando que el joven era "un crío muy fan y gay" que estaría dispuesto a trabajar "gratis o por muy poco dinero". Finalmente, el contrato que el diseñador firmó con la artista especifica que Greg debía recibir "el 7 por ciento del total de las ventas del merchandising y el 30 por ciento de las ventas de sus diseños de edición limitada".