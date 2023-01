El dinero no lo es todo: Exnovio de Kourtney Kardashian se esfuerza por ser un buen padre

Actualmente la prioridad de Scott Disick es ser el mejor padre posible para sus hijos Mason (6), Penelope (3) y Reign (1) -fruto de su fallida relación con Kourtney Kardashian - y no el continuar amasando una fortuna, ya que en el fondo el dinero nunca ha conseguido hacerle feliz.

"Al final la gente siempre te dice que te concentres en el dinero, que hagas más. Yo ya tengo dinero. Cuanto más dinero tengo, menos feliz me siento. La única cosa en la que estoy intentando centrarme ahora mismo es en tomármelo todo con más calma y centrarme en los niños. Solo estoy intentando ser un buen padre", explicó Scott a su paso por el programa de Khloé Kardashian -hermana de su expareja-, 'Kocktails with Khloé'.

A pesar de la imagen de persona materialista que transmite, Scott insiste en que lo único realmente importante para él son los sentimientos de su familia y amigos.

"Mucha gente piensa que únicamente me importa tener coches y dinero, y no se da cuenta de que eso es cuestión de inseguridad y de que me importan mucho mi familia y amigos. Preferiría no volver a salir nunca en una revista, pero si tengo que aparecer en ellas, entonces preferiría que escribieran sobre cómo Scott no es la persona que todos creen que es".

