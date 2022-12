El deseo de tener hijos con 'La Toti' tiene impaciente a Joe Manganiello

El actor Joe Manganiello se muere de ganas de pasar por el altar y formar una familia junto a su prometida Sofía Vergara, que ya es madre de un hijo, Manolo (22), junto a su primer marido.

"A nivel personal, estoy deseando casarme y comenzar una familia. Es algo de lo que hablamos desde el comienzo. Creo que Sofía y yo tenemos unos valores y unas creencias afines, y eso es lo que hace funcionar nuestra relación", revela el intérprete en la revista Haute Living.

Publicidad

Joe le propuso matrimonio a Sofía el pasado mes de diciembre durante unas románticas vacaciones en Hawái, pero antes de ello tuvo que hacer frente a la titánica tarea de encontrar el anillo de compromiso perfecto para la colombiana.

"Creo que vi todos los anillos del mundo, y ese era el anillo que quería. Tenía todo un discurso preparado en español. Le propuse matrimonio en español, de rodillas, y con la puesta de sol de fondo. Fue increíble", añade.

Aunque la pareja está ansiosa por pasar el resto de su vida junta, resulta poco probable que sus caminos se crucen en un futuro en el terreno profesional porque sus gustos cinematográficos no podrían ser más diferentes.

"Recuerdo que le di un guion y le dije: 'Por favor, lee esto. Es un papel increíble para ti y hay uno también perfecto para mí'. Pero ella me contestó: 'No, no voy a hacer 'Gigli'' y lo tiró al suelo. Nos llevamos de maravilla, tengo mucha suerte de haber encontrado a la persona perfecta para mí, y sé que ella se siente de la misma forma. Estamos muy a gusto juntos. ¿Por qué iba a querer poner en peligro algo así?".

Publicidad

Por Bang ShowBiz