El consejo a Amy Schumer en su primera audición: 'Adelgaza o engorda mucho para poder trabajar'

El primer consejo que recibió la actriz Amy Schumer nada más comenzar su carrera en la industria del cine fue que debía adelgazar o engordar mucho para poder tener papeles en películas, algo que la actriz cree que uno asume de inmediato, conduciéndole a estándares poco realistas.

"En mi primera audición cuando tenía 21 años me dijeron: 'Debes perder peso o ganar muchos kilos para poder ser la amiga gorda o la protagonista de una cinta romántica'. ¿Puedes creer que me dijeran eso? Pero creo que más que algo que se te diga, es una cosa que nosotros mismos nos imponemos. Ponemos presión sobre nosotros mismos y nos empujamos hacia esos estándares tan poco realistas", explica la intérprete en el suplemento Notebook del Mirror.

Amy ha recibido comentarios poco agradables en Twitter por lo que se ve en posición de ofrecer consejos para ignorar a los trols.

"Me gustaría levantar las manos al cielo cuando leo comentarios negativos en Twitter y decir: '¡Muy bien! Ya lo tienes. Me has descubierto. No soy guapa ni delgada. Tampoco canto bien... Toda mi autoestima está basada en lo que ves'. Pero luego pienso que le j**an", añade la actriz.