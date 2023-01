El colmo: exesposo de Britney Spears pide aumentar la pensión de manutención

En la actualidad, Britney Spears ya paga a su exmarido Kevin Federline 20.000 dólares mensuales en concepto de pensión de manutención para que el antiguo bailarín pueda ofrecer a sus dos retoños en común, Sean Preston (12) y Jayden (11), el mismo estilo de vida del que los dos niños disfrutan junto a su famosa madre.

Hace un mes, Kevin solicitó que esa cifra se aumentara -se desconoce exactamente en cuánto- alegando que los ingresos de la cantante habían aumentado considerablemente gracias a su exitosa residencia de conciertos en Las Vegas, pero en ningún momento especificó cómo había afectado ese incremento en las ganancias de su ex al tiempo que él comparte con sus hijos o qué necesidades concretas de los pequeños había sido incapaz de costear en comparación con la estrella de la música.

Según informa ahora el portal TMZ, el padre de la intérprete -que desde 2008 gestiona su fortuna personal por orden judicial- se reunió con el representante legal de Kevin hace una semana para hablar del posible aumento de la manutención, después de que este no fuera capaz de justificar por escrito por qué necesitaba más dinero cuando su antiguo suegro le preguntó al respecto tras recibir su petición. En esa ocasión, su abogado alegó que ahora que sus dos hijos son más mayores, su cliente necesitaría hacer frente a más gastos que no puede pagar con la pensión que recibe actualmente, un argumento que no convenció al abuelo de los niños, quien contraatacó asegurando que su famosa hija no ha modificado la manera en que educa a Sean y Jayden desde que desembarcara con éxito en Las Vegas, lo que a su vez desacreditaría el argumento inicial de Kevin de que no podría dar a los chicos las mismas comodidades de las que gozan en el hogar materno.

Además, el padre de Britney añadió que la intérprete no tenía por qué ocuparse de mantener a Kevin y al resto de sus hijos: él ya es padre de Kori (15) y Kaleb (13) junto a su exprometida Shar Jackson, y de Jordan (6) y Peyton (3) con su actual esposa Victoria Prince.

Por: Bang Showbiz

