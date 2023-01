El chihuahua de Belinda continúa grave tras sufrir un ataque al corazón

La cantante Belinda no pudo contener las lágrimas al comprobar que el estado de salud de su chihuahua Gizmo no había mejorado durante su última visita a la clínica veterinaria en la que permanece ingresado el animal tras sufrir un ataque al corazón este lunes.

"Gizmo, te tienes que poner bien porque todo el mundo te quiere ver bien. Tienes a mucha gente que te quiere y todos los belifans te quieren ver bien, por favor", se puede oír diciendo a Belinda con la voz rota en un vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram, en el que aparece acariciando a su querida mascota mientras esta permanece tumbada en una jaula y conectada a un gotero.

Publicidad

A pesar del dolor que siente, la joven no se ha olvidado de agradecer todo el apoyo que está recibiendo de sus seguidores en un momento tan duro.

"No sabía si subir este vídeo porque es muy fuerte y nunca me han visto así, pero es un vídeo real del dolor que siento y de la desesperación al ver a mi Gizmito así. Sé que muchos se han sentido así como yo me siento en este momento, por eso quise compartirlo... Gracias por tantos mensajes de amor y de apoyo, nunca se me va a olvidar, y pase lo que pase le he dicho [a Gizmo] que todos le amamos y que queremos que se ponga bien, espero que eso le dé fuerza para salir adelante", escribió la intérprete en el pie de foto del vídeo.

Belinda anunció que su chihuahua se encontraba en estado muy grave a través de sus redes sociales, donde explicó que estaba esperando el diagnóstico del veterinario para descubrir si Gizmo conseguiría superar sus problemas de salud.

"Así me enamoré de él cuando lo vi por primera vez, fue amor a primera vista... Mi compañero durante seis años, mi mejor amigo, mi angelito, mi incondicional... Ayer en la madrugada le dio un ataque debido a un soplo en el corazón. Sentía que se me moría en las manos... de los momentos más difíciles de mi vida. Hoy le hacen unas pruebas y me dicen cuánto tiempo de vida le queda", anunciaba Belinda en sus redes sociales.