El cambio de sexo de Bruce Jenner se podrá ver este verano en un documental

La transición de hombre a mujer de Bruce Jenner quedará registrada por las cámaras de E! en una docuserie de ocho capítulos que se emitirá este verano.

La serie le mostrará viviendo por primera vez como mujer y enseñará también lo que su cambio de sexo ha supuesto para su familia, incluido el popular clan Kardashian.

Publicidad

"Bruce es increíblemente valiente, y toda una inspiración. Estamos orgullosos de que nos haya dado la oportunidad de dar cuenta de una historia tan importante y personal. Esta serie presentará una mirada sin filtros a cómo Bruce da sus primeros pasos en un territorio desconocido y a cómo es fiel a sí mismo por primera vez", aseguró Jeff Olde, vicepresidente ejecutivo de programación y desarrollo de E!

Y mientras tanto continúan las voces en apoyo a la decisión de Bruce Jenner de hablar con naturalidad de un tema hasta ahora tabú en la entrevista concedida a Diane Sawyer.

Así, Laverne Cox, transexual de 'Orange Is The New Black' dijo: "Esto salvará vidas. Esto ayudará a la gente", algo con lo que coincidió Demi Lovato: "Estés de acuerdo o no [con la decisión de Bruce], probablemente haya salvado muchas vidas y haya enseñado a mucha gente quiénes son los transgénero, cómo convertirse en mujer y todo lo que rodea a ello".