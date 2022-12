El autor de 'Ciudades de Papel': "Cara Delevingne es increíblemente interesante"

John Green, autor de la novela que ha inspirado la película 'Ciudades de Papel', protagonizada por Cara Delevingne, ha alzado la voz para apoyar a la británica después de la polémica entrevista en la que los periodistas del programa 'Good Day Sacramento' la acusaron de no estar 'tan entusiasta' como se había mostrado en otras entrevistas de promoción. Llegándole a decir que descansara y se tomara un Red Bull.

Durante esa entrevista, Cara bromeó diciendo que no se había leído el libro ni el guion. Pero por si no hubiera quedado claro que se trataba de un comentario hecho con un sarcasmo muy inglés, John Green ha dejado toda duda aclarada escribiendo en su blog: "Cara ha leído el libro, pero la pregunta es muy molesta. No solo porque a su compañero Nat Wolff se le ha preguntado siempre cuándo ha leído el libro, mientras que a Cara se le suele preguntar si lo ha leído".

John también aprovechó para elogiar a la actriz por negarse "a regodearse en preguntas aburridas" y por ser "jo*idamente interesante".

"Cara, sin embargo, se niega a atenerse al guion. Se niega a regodearse en preguntas aburridas y se niega a convertirse en una autómata para aguantar largas jornadas de basura. No me parece que ese comportamiento sea altivo. Me parece admirable. Cara Delevingne no existe para rellenar vuestra narrativa o vuestras noticias. Y eso es precisamente por lo que ella es tan jo*idamente interesante".

Por: Bang Showbiz