El asistente de Charlie Sheen revela cómo se enteró de que el actor era VIH positivo

Steve Han, el asistente personal de Charlie Sheen , comenzó a sospechar que algo no iba bien en la vida del actor tras verle reaccionar de forma extraña al cortarse la pierna en una fiesta. Steve, que comenzó a trabajar para el intérprete en 2011 y formaba parte del reducido grupo de personas que sabía de su enfermedad, recuerda perfectamente cómo Charlie se puso a gritar: "No toquéis mi sangre, no toquéis mi sangre, yo me encargo" tras herirse y, aunque en ese momento pensó que podía tener alguna enfermedad contagiosa, nunca creyó que fuera algo tan grave.

"Fue una reacción muy extraña, parecía verdaderamente preocupado ante la idea de que alguien pudiera tocar su sangre. Estábamos de fiesta y nadie le dio demasiada importancia porque fue una noche muy salvaje, pero en el fondo yo sabía que algo iba mal, lo podía ver en sus ojos. En aquel momento pensé que a lo mejor tenía hepatitis C o algo así, nunca me imaginé que pudiera ser peor. Sabía que pasaba algo, pero no sabía qué", explicó Han al periódico Daily Mail.

Finalmente, Charlie le reveló a su asistente que había contraído el virus del VIH durante una emotiva charla.

"Me acuerdo que yo tuve algunos problemas con uno de los guardaespaldas de Charlie porque el tipo estaba siendo muy duro conmigo y me molestaba. Una noche Charlie me preguntó qué estaba pasando. Nos sentamos en la cocina y empecé a contarle mis problemas y me desahogué con él, me puse algo emotivo. Estábamos siendo honestos el uno con el otro, yo le estaba contando mis problemas con el guardaespaldas y él empezó a contarme los suyos y me dijo que la vida no era perfecta. Fue entonces cuando me dijo: 'Soy VIH positivo', se mostró un poco indiferente. Me quedé paralizado, se notaba que le entristecía tener que decírmelo, era evidente que no quería contármelo porque solo quería empatizar conmigo. Se mostró muy fuerte, dijo: 'No pasa nada, no llores. No me estoy muriendo, las cosas mejorarán '. Me tranquilizó diciéndome que tenía los mejores médicos y que le estaban cuidando. Para él, esto no es una sentencia de muerte".