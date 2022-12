El asesino de John Lennon actuó 'bajo el control de alienígenas'

El día que Mark Chapman acabó con la vida del cantante John Lennon frente al mítico edificio Dakota, en Nueva York, fue uno de los más tristes de la historia de la música, pero lo cierto es que detrás de su trágica muerte se esconde una conspiración intergaláctica entre dos facciones alienígenas rivales, que ahora ha querido sacar a la luz el escritor y experto en vida extraterrestre Michael C. Luckman.

Desde su punto de vista, el cantante utilizaba su música para difundir los mensajes de una raza superior para la que actuaba como portavoz, gracias a los cables que tenía implantados en el cerebro y que le permitían comunicarse con ellos.

"Esa es la razón por la que John podía recibir los mensajes musicales que le enviaban desde el espacio para componer temas que celebraban la paz, el amor y la libertad", declaró a la agencia BANG Showbiz el veterano avistador de OVNIs, que sostiene que el cantante era el candidato ideal para protagonizar un encuentro con alienígenas. "Con el tiempo llegó a entrar en contacto con seres extraterrestres, en dos ocasiones, una de las cuales implicaría a cuatro hombrecillos grises con los que se habría reunido en el apartamento que él y Yoko Ono compartían en Nueva York".

Sin embargo, esta misma colaboración con seres de otros planetas fue lo que acabaría motivando finalmente su asesinato a manos una segunda raza de alienígenas que quería acabar con el mensaje de armonía que difundía el músico, para lo que no dudaron en utilizar a Chapman, que a día de hoy sigue en prisión tras haber visto rechazada en siete ocasiones su petición de libertad condicional.

"Cuando Chapman aseguró que había sido el diablo quien le ordenó asesinar a Lennon, podría haber estado operando bajo las órdenes de una entidad malvada que quería poner fin al mensaje de hermandad universal que transmitía John antes de que se volviera demasiado poderoso. Las circunstancias que rodearon su muerte pueden explicarse como la eterna batalla entre la luz y la oscuridad, o en este caso, como la lucha por el control del alma del rock and roll", añadió el autor del libro 'Alien Rock: The Rock 'n' Roll Extraterrestrial Connection', y su próxima secuela 'Rock Stars, Hollywood and Alien Contact: Celebrities' Inside Secrets'.

Curiosamente, el propio Lennon consideraba que su inspiración a la hora de componer sus temas provenía de un lugar ajeno a él: "Es como un templo lleno de espíritus que, uno a uno, van pasando a través de mí, quedándose solo unos momentos antes de irse, siendo reemplazado por otro". Y lo cierto es que la magia de sus letras impresionaron incluso a sus más allegados, entre ellos a su viuda Yoko Ono, que considera a su difunto marido y a sus compañeros de los Beatles - Paul McCartney, Ringo Starr y el fallecido George Harrison- una especie de mediums musicales.