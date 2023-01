El actor Billy Connolly habla sobre su lucha contra el párkinson

Cuando al actor de 'El hobbit: la batalla de los cinco ejércitos' Billy Connolly le diagnosticaron párkinson hace cuatro años -la misma semana que le informaron de que tenía cáncer de próstata y le colocaron dos audífonos- no quiso que le influyera en su vida, pero es una condición en la que inevitablemente piensa cada día.

"Me está dominando. Es algo raro. Me asusta y me consume. Es lo primero en lo que pienso cuando me despierto por la mañana. Por lo que trato de hacer que la segunda cosa en la que piense sea más interesante", contó Connolly en exclusiva a la agencia de noticias BANG Showbiz en los National Television Awards británicos.

Aunque el párkinson es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, Billy -padre de tres hijos con su mujer Pamela Stephenson y dos con su primera mujer Iris Pressagh- no permite que la enfermedad le frene, por lo que decidió aprender a bailar tango el año pasado.

"Me gustaría aprender a bailar ballet. Aprendí a bailar tango hace seis meses pero nadie lo bailaba conmigo", comentó.

El actor escocés ya había hablado anteriormente, durante una entrevista a una emisora canadiense, sobre sus dolencias y su falta de miedo a la muerte.

"Nunca pienso en que voy a morir. De todas formas, ¿qué es morir? ¿Es simplemente una luz que se apaga?", dijo Connolly.