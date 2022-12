Eiza González solo ha tenido diez citas en toda su vida

La actriz Eiza González no se avergüenza de poder contar con los dedos de la mano el número de veces que ha tenido una cita porque considera que no se trata de un insulto hacia su poder de atracción, sino que más bien es un halago a su inteligencia por querer juzgar a los hombres antes de aceptar salir con ellos.

"Si te soy sincera, no tengo un tipo de cita ideal. Para mí la creatividad es la clave. ¡No tiene que tratarse de nada demasiado elaborado! Se trata de divertirse. Puede ser desde una cena maravillosa a una cita más casual para ir al cine. Todo depende de cómo me entienda con mi acompañante. Generalmente tengo muy buen instinto para elegir a los chicos con los que salgo, así que no tengo demasiadas citas. Salgo una vez con ellos y resulta que tenía razón sobre esa persona y acabamos iniciando una relación. Probablemente no haya tenido más de diez citas en toda mi vida", revela la mexicana a la revista Maxim.

Para Eiza supuso toda una sorpresa descubrir que el mundo de las citas en Estados Unidos funciona según una serie de normas completamente diferentes a las que imperan en su México natal.

"La cultura es muy diferente. Latinoamérica es más religiosa, más tradicional y conservadora que los Estados Unidos. La gente es más abierta de mente en Estados Unidos y es menos formal en lo que respecta a las relaciones. Por ejemplo, en México es una gran tradición que los chicos les pidan a las chicas que sean sus novias organizando algo por todo lo alto. En Estados Unidos es todo más relajado. ¡Es muy diferente, pero me gustan ambos estilos! Tengo más variedad y eso me gusta", añade.

Sin embargo, a día de hoy a la actriz no le hace falta seguir aceptando citas para intentar buscar al hombre de sus sueños porque ella ya ha encontrado a su príncipe azul en el set de rodaje de la serie 'Abierto hasta el amanecer'. Eiza confirmó en septiembre del año pasado que había iniciado una relación con su compañero D.J. Cotrona a través de un bonito mensaje en el que le agradecía su apoyo incondicional.

"Este chico ha estado conmigo en lo mejor y lo peor, y me ha ayudado a pasar por todo con una gran sonrisa en mi cara. ¡Gracias a Dios por traerte a mi vida!, ¡No podría ser más afortunado por tener una hermosa persona por dentro y por fuera como mi compañero de vida!, ¡Te amo mi amor!", escribía la intérprete en su cuenta de Twitter.