Eiza González se muere de ganas de ser estadounidense

El buen rumbo que lleva su carrera en Los Ángeles parece haber convencido a la actriz Eiza González de que su futuro se encuentra lejos de su México natal, por lo que ya habría comenzado a plantearse la posibilidad de presentarse al examen para conseguir la ciudadanía estadounidense.

"Todavía no tengo la ciudadanía, pero definitivamente es algo que voy a hacer. Me encanta Estados Unidos, y me encanta estar aquí. Pero evidentemente sigo echando de menos mi país, mi familia y sobre todo la comida", declaró la joven intérprete durante una entrevista para el programa 'The Late Late Show with Craig Ferguson'.

Pese a los difíciles primeros meses que vivió a su llegada a Los Ángeles, cuando su breve romance con el exnovio de Miley Cyrus, Liam Hemsworth, la convirtió en el objetivo de cierto tipo de prensa, la mexicana parece haber encontrado por fin su lugar en la ciudad, gracias en gran parte a la relación que mantiene con su compañero de reparto en la serie 'Abierto hasta el amanecer', D. J. Cotrona.

De hecho, Eiza está decidida a expandir sus horizontes profesionales lo antes posible dando el salto a la gran pantalla para intentar así cumplir su gran sueño de alzarse con una estatuilla.

"¿Si me veo ganando un Óscar? ¿Por qué iba a decir que no? Uno tiene que tirar al cielo, así que sí, definitivamente creo que ese momento llegará. Siento que he crecido muchísimo", confesó la joven a la revista Quién.