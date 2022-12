Eiza González rueda sus propias escenas de acción

La mexicana Eiza González es mucho más que una cara bonita, y lo ha demostrado durante el rodaje de los nuevos episodios de su serie 'Abierto hasta el amanecer' entrenando muy duro junto al resto de sus compañeros de reparto para poder rodar sus propias escenas de acción.

"Esta temporada estaba muy emocionada porque nuestro increíble equipo de dobles entrenó muy duro con nosotros para que pudiésemos hacer nuestras propias escenas de acción. Wilmer Valderrama y yo hemos trabajado duro y estoy muy orgullosa de poder decir que he hecho la mayoría de mis escenas de acción. Y se lo debo a nuestros dobles y a todo el equipo. ¡Las chicas duras mandan!", anunció Eiza en su cuenta de Twitter.

"Sí, ¡muy duro!", confirmó Wilmer en otro tuit escrito en español.

A pesar de que Eiza saltó a la fama interpretando personajes muy femeninos en telenovelas, en la vida real siempre ha tenido un lado "chicazo" que ha hecho que su papel de vampiresa en la serie de Robert Rodriguez le venga como anillo al dedo.

"Tengo un lado muy de chicazo, y siempre he disfrutado ensuciándome y siendo muy bruta. Así que la caracterización de vampiresa en 'Abierto hasta el amanecer' me encanta, me gustaría poderme ir a dormir con las garras puestas. Para mí, es como la versión adulta de Disneyland", confesaba la actriz al portal Movie Hotties.