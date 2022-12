Ególatra: Paris Hilton escucha sus propias canciones mientras se arregla

A la estrella televisiva Paris Hilton le encanta arreglarse cada mañana al ritmo de su música favorita, que, casualmente, es la suya.

"Siempre escucho música mientras me estoy preparando, generalmente una de mis canciones. Me encanta tararear 'High Off My Love', que es mía", reveló Paris a la revista Grazia.

Como buena DJ, Paris se encarga personalmente de seleccionar y mezclar los temas con los que deleita a sus invitados cada vez que organiza una fiesta en el club que ha instalado en su casa.

"He hecho que construyan un club nocturno en mi casa, al lado de mi estudio de grabación. Por mi cumpleaños invité a un par de cientos de personas y actué como DJ", confesó la rica heredera.

Entre los ídolos musicales de Paris -que podría actuar el próximo mes de julio en el palacio de Kensington durante la boda de su hermana Nicky- ocupa un lugar preferente la siempre controvertida Rihanna, a quien sigue de manera obsesiva a través de las redes sociales porque admira su atrevimiento y su aspecto siempre provocativo.

"Lo primero que miro cada mañana es Instagram. Me encanta seguir a Rihanna porque siempre publica lo que le viene en gana. Siempre tiene un aspecto muy sexy y siempre resulta divertida".

Por: Bang Showbiz