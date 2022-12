Edurne acepta 'encantada' la invitación del concejal de Manchester

Tras el revuelo generado por sus declaraciones comparando Manchester con la "parte trasera de un frigorífico" por su fealdad, la novia del futbolista David de Gea, Edurne, ha querido matizar sus palabras asegurando que el lugar de residencia de su pareja cuenta con rincones "preciosos", además de aceptar "encantada" la invitación que hace unos días le extendió un concejal de la ciudad para recorrer a fondo sus calles.

"No hay mal que por bien no venga y ahora ha salido un concejal diciendo que me quiere enseñar la ciudad, así que yo encantada de poder descubrir más rincones preciosos de Manchester", explicó la cantante en la presentación en Madrid de la película 'Cenicienta' -en la que participa en la banda sonora-, durante la que aseguró estar muy sorprendida ante la polémica generada por su comentario: "La cosa es que han puesto palabras en mi boca que yo no he dicho. No sé si porque buscan la noticia o porque buscan la polémica... Pero claro que me sorprende cuando veo en todos los sitios una frase que yo no he dicho, cuando yo estoy encantada con Manchester, y me encanta porque tiene rincones preciosos".

Aunque resulta poco probable que la intérprete vaya a poder viajar en breve a la ciudad inglesa para aprovechar la invitación del concejal debido a los preparativos de cara a su actuación en el festival de Eurovisión, sin duda regresará en cuanto su agenda profesional se lo permita para visitar a de Gea y disfrutar de la intimidad que les proporciona allí la prensa inglesa.

"En Inglaterra hay parejas que tienen una presión horrible, pero a nosotros nos han respetado mucho. Podemos estar bastante tranquilos en ambos sitios", declaraba Edurne en una entrevista al periódico Ideal.