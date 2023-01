Édgar Ramírez: 'Mi madre me enseñó a respetar a las mujeres'

El actor Édgar Ramírez tuvo la suerte de crecer con la figura de una madre "generosa y cariñosa" a su lado que le enseñó a respetar a las mujeres, aunque eso no significa que sea un experto en descifrar los entresijos de la mente femenina.

"Mi madre es cariñosa y generosa, me enseñó a ser compasivo y a respetar a las mujeres, a apoyarlas siempre. Aunque debo reconocer que, a pesar de sus enseñanzas, las comprendo muy poco", confesó el intérprete en una entrevista a la edición italiana de GQ.

De su padre también aprendió una importante lección: el verdadero significado de ser un hombre.

"Mi padre es una persona muy carismática que me enseñó qué significaba realmente convertirse en un hombre. Según he ido madurando he comprendido cuál es mi prioridad y he aprendido a deshacerme de toda la basura a mi alrededor", añadió.

Como ya ha confesado en varias ocasiones, Édgar se considera a sí mismo feminista porque, desde su punto de vista, los hombres son los primeros perjudicados por los tópicos asociados a la imagen tradicional de "macho".

"El feminismo no es nada más que igualdad y, en realidad, el feminismo beneficia a los hombres porque a nosotros también nos libera de muchos de los estigmas que nos han sido impuestos por la 'cultura del macho'. Así que si muchos de nosotros pudiéramos entender que todo trata sobre igualdad, creo que el avance en este tema sería más rápido, porque es algo que también nos beneficia", explicaba recientemente en una entrevista a 'HuffPost Live'.

Por: Bang Showbiz