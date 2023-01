Ed Sheeran y Miley Cyrus actuarán en los MTV Video Music Awards

Después de conocerse que la cantante Katy Perry sería la maestra de ceremonias en la nueva edición de los MTV Video Music Awards, que tendrá lugar este 27 de agosto en el Forum de Los Ángeles, ahora han empezado a revelarse los primeros nombres de la amplia lista de invitados musicales que se dedicarán a hacer las delicias de espectadores y televidentes por igual con sus temas más recientes.

Entre los más destacados se encuentran, cómo no, el cantautor inglés Ed Sheeran -responsable de uno de los discos más aclamados del año, 'Divide'- y la artista que hace solo unos años se destacaba como la estrella del pop más controvertida y transgresora del momento, una Miley Cyrus que ahora parece haber vuelto a sus raíces en la música country con una balada tan romántica y dulce como 'Malibu'.

Otros rostros conocidos que se subirán al escenario son las cuatro chicas de Fifth Harmony, que presentarán sus primeras canciones desde la partida el pasado diciembre de Camila Cabello, la que fuera su integrante más popular y carismática; la banda de rock 30 Seconds to Mars; el jovencísimo Shawn Mendes y la neozelandesa Lorde, quien ha regresado a la escena pop por todo lo alto con sus aplaudidos sencillos 'Green Light' y 'Perfect Places'.

Dos de los intérpretes que más nominaciones ha cosechado de cara a la esperada ceremonia de premios son la citada Katy Perry y The Weeknd, quienes optarán a cinco galardones cada uno y probablemente también se animen a presentar en directo algún que otro tema de sus últimos discos. Las quinielas apuntan a sendos triunfos de la californiana en las categorías de Mejor Vídeo Pop por 'Chained to the Rythm' y de Mejor Dirección Artística por 'Bon Appetite'.

La gran batalla por los principales premios de la noche la protagonizarán precisamente The Weeknd y otro de los músicos más reputados de los últimos años, el rapero Kendrick Lamar, ya que ambos están nominados en categorías tan importantes como las de Vídeo del año, Artista del año, Mejor Dirección y Mejor Cinematografía. Al margen de esos cuatro frentes tan complicados, el estadounidense se presenta como gran favorito de la noche al liderar la lista de nominados con ocho candidaturas en total, incluyendo la de Mejor Vídeo de hip hop por su single 'Humble'.

