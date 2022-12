Ed Sheeran reduce el consumo de alcohol

El simpático cantautor Ed Sheeran está convencido de que sus nuevas responsabilidades como estrella de la música han transformado positivamente sus hábitos diarios y su estilo de vida, ya que en vez de pasarse todas las tardes encerrado en un pub y bebiendo pintas de cerveza sin parar -una de sus grandes aficiones antes de saltar a la fama-, ahora prefiere dedicar ese tiempo a componer nueva música o a ponerse en forma acudiendo al gimnasio.

"Solía beber muchísimo antes de darme a conocer. Me encantaba estar todo el día en los bares charlando con desconocidos y, sobre todo, tragando cerveza como si no hubiera mañana. Pero en cuanto firmé mi contrato discográfico, supe que tenía que dejar esa vida atrás y empezar una nueva etapa. Me dije a mí mismo: 'Ya es hora de dejarse de tonterías y de madurar un poco. No puedo desperdiciar esta oportunidad'. El tiempo que antes pasaba en el pub, ahora lo empleo en el estudio de grabación o en el gimnasio", se sinceró en una entrevista concedida al diario The Sun.

La nueva mentalidad de la que hace gala el intérprete inglés no implica que haya renunciado para siempre al consumo de alcohol, aunque ahora solo coquetea con sus bebidas preferidas cuando tiene alguna razón de peso para la celebración: como las millonarias ventas que se desprenden de sus primeros trabajos discográficos.

"Ahora bebo de forma moderada y solo para socializar, cuando salgo los fines de semana con mis amigos o cuando quiero compartir mis alegrías con mis seres más queridos. El día en que mi primer disco llegó al millón de copias vendidas, creo que organicé una fiesta de esas que hacen historia, pero fui capaz de contenerme y de no beber más de lo que me pedía el cuerpo", aseguró.