Ed Sheeran pide consejo profesional a Elton John

El cantante británico Ed Sheeran ha adquirido la costumbre de hablar con el veterano Elton John al menos un par de veces a la semana para que este le dé algunos valiosos consejos sobre cómo manejar su carrera profesional.

"Creo que Elton se ve a sí mismo en mí, eso es lo que dice. Sí, somos amigos. Probablemente hablamos como dos veces a la semana, y es agradable poder charlar con alguien como él, porque ha hecho todo bien y todo mal. Puede darte consejo a nivel musical sobre cómo tener éxito y sobre qué no deberías hacer. Una cosa que tengo que reconocerle es que ha vivido a fondo, no creo que se arrepienta de nada", aseguró Ed en el programa australiano '60 Minutes'.

Por su parte, Ed considera que se merece todo el éxito del que está disfrutando porque ha trabajado "muy duro" para conseguirlo.

"No me pellizco para ver si estoy soñando. Creo que he trabajado muy duro para llegar hasta aquí, y si a la gente le gusta la música que hago, entonces me lo merezco. Así que cuando salgo al escenario necesito tener cierta seguridad en mí mismo. En plan: 'Sí, me merezco estar aquí. Vamos a entretener a la gente'", añadió.

Ed tuvo claro que se dedicaría al mundo de la música en cuanto se dio cuenta de su extraordinario talento para tocar la guitarra.

"Me di cuenta muy rápido de que me quería dedicar a la música porque invertía mucho tiempo en ella. Practicaba con la guitarra al levantarme, antes de ir al colegio, en las pausas para comer y cuando llegaba a casa. Me encantaba. Me volví muy bueno con la guitarra muy rápido y nunca antes se me había dado bien algo, así que creo que me gustó mucho la sensación de saber que podía tocar", concluyó.