Ed Sheeran no guarda rencor a Miley Cyrus pese a haberle insultado

La palabra resentimiento no parece formar parte del vocabulario de Ed Sheeran, teniendo en cuenta la buena opinión que aún le merece la carrera profesional de la siempre polémica Miley Cyrus, con quien protagonizó un pequeño desencuentro el pasado domingo durante la gala de los premios MTV VMAs, donde las cámaras capturaron supuestamente a la joven murmurando la palabra "gilipollas" cuando el cantante pasaba a su lado.

"Bueno, no tengo ni idea de por qué la gente esperaba que Miley y yo fuésemos a darnos la mano, o algo así. No nos conocemos. Sí que choqué los cinco con Scooter [Braun], pero únicamente con él y porque le conozco. Eso fue todo. Creo que Miley es una artista maravillosa, con una voz increíble y que escribe unas canciones geniales", aseguró Ed en el programa 'On Air with Ryan Seacrest'.

Publicidad

Sin embargo, el cantautor no siempre se ha mostrado igual de generoso a la hora de juzgar algunas de las acciones de su compañera, ya que tras su polémica actuación junto a Robin Thicke en la gala de los MTV del año pasado, Ed no dudó en criticar sus movimientos de "stripper" sobre el escenario.

"Si tuviese una hija, jamás querría verla haciendo 'twerking'. La primera vez que escuché la canción 'Wrecking Ball', me pareció brillante. Pero el vídeo que la acompaña distrae demasiado la atención del resto", declaraba en aquel entonces Ed a la revista Us Weekly.