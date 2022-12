Ed Sheeran dedicó una canción sobre una prostituta drogadicta a David Cameron

El pelirrojo Ed Sheeran es un artista concienciado con los problemas reales de la sociedad, algo que se refleja en sus canciones, como 'The A Team', un tema que trata sobre una prostituta adicta a la cocaína, y que no dudó en dedicar al primer ministro británico David Cameron cuando ambos coincidieron inesperadamente en un evento privado.

"Conocí a David Cameron por casualidad, no en una recepción en el 10 de Downing Street [su residencia oficial]. Yo estaba dando un concierto en casa de un tipo y él apareció allí. Entonces el concierto se detuvo y en un ambiente tan íntimo, el anfitrión me dijo: 'Estoy muy contento de que estés aquí Ed, además David Cameron también está aquí para escucharte, ¿te gustaría dedicarle alguna canción?'. Pero el único tema que me faltaba por cantar era 'The A Team' así que tuve que dedicarle justo ese. Fue una situación interesante", reveló durante un encuentro con sus fans celebrado este martes en Londres.