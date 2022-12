Ed Sheeran confiesa que "se hizo popó" en medio de un concierto

Al igual que el resto de los humanos, Ed Sheeran también ha vivido momentos embarazosos, aunque en su caso suelen sucederle encima de un escenario frente a miles de personas.

Sin embargo, el cantante no tiene reparo en compartirlos con el mundo entero una vez han sucedido, confesando por ejemplo que en una ocasión perdió el control de sus intestinos durante una de sus actuaciones, dando lugar a una situación muy incómoda.

Publicidad

"Una vez creí que me iba a tirar un gas en el escenario y terminó siendo popó. Estaba en medio de una actuación y estaba muy animado, pero cuando sucedió eso tuve que decirme: 'Tengo que aguantar el resto del concierto. Espero que acabe pronto para poder irme a casa y tirar estos pantalones", reveló el artista en el programa de radio australiano 'Smallzy's Surgery'.

Además, a Ed tampoco le da ninguna vergüenza confesar que se "pedorrea a menudo" mientras actúa o que en una ocasión pasó más de tres días sin cambiarse de ropa interior.

"Cuando tenía 18 años estuve viviendo una temporada en los sofás de mis amigos y toda esa mi*rda, y pasé por una especie de 'fase'", declaró Ed.

Pero estos pequeños percances no le quitan mérito al artista, que ha sido nominado en tres categorías de los Music Video Awards de MTV por su tema 'Thinking Out Loud' -incluyendo Vídeo del Año, Mejor Vídeo Masculino y Mejor Vídeo Pop-, y no faltará a la cita el próximo 30 de agosto en Los Ángeles.

Publicidad

Por: Bang Showbiz