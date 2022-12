Ed Sheeran confía en la estabilidad emocional de One Direction

El joven Ed Sheeran mantiene una relación tan estrecha con los componentes de la boyband británica One Direction, con quienes ha coincidido públicamente en todo tipo de eventos musicales, que está totalmente convencido de que los cinco vocalistas saben lidiar perfectamente con los efectos de la fama planetaria de la que vienen disfrutando desde hace cuatro años.

"Cada vez que paso algo de tiempo con ellos, en ningún momento se me ocurre darles consejos por el hecho de ser un poco más mayor. Suelo ver a Harry con bastante frecuencia, más que a los otros, pero sé que todos se encuentran perfectamente, que son capaces de manejar el tema de la notoriedad pública sin dificultades", confesó el artista en conversación con el diario Daily Mail.

Al compartir la misma escena musical, el intérprete inglés y los guapos integrantes del quinteto pop saben que, cuando la presión social se les hace insoportable, siempre pueden escapar del mundanal ruido marchándose a algún que otro destino exótico en el que desconectar por completo de lo que les rodea, lo que explica que Ed Sheeran confíe en la estabilidad emocional de sus famosos amigos hasta el punto de afirmar que la popularidad nunca les jugará una mala pasada.

"No creo eso de que la fama tenga necesariamente que pasar factura a un artista joven, y menos a unos chicos tan maduros como ellos. Entiendo que esta profesión puede ser agobiante y generar mucha frustración, dependiendo de si las cosas salen bien o no, pero en cualquier caso ellos han demostrado que pueden sobrellevar con calma y paciencia todos los desafíos de un mundo tan inestable como el de la música. Y el día que no puedan hacerlo y se vean saturados, siempre se pueden tomar unas largas vacaciones para reponerse", añadió en la misma entrevista.