Ed Sheeran compra una fábrica en Londres y la convierte en su mansión

El cantante Ed Sheeran , cuya fortuna personal ronda los 35 millones de libras (48 millones de euros), tendrá ahora la oportunidad de codearse con la élite de la capital británica tras comprarse en Londres una antigua fábrica reconvertida en vivienda de cuatro habitaciones y valorada en 9 millones de libras (12 millones de euros).

"Ed ha tenido que pagar mucho por la casa, pero merecerá la pena. Será vecino de gente muy importante de la industria, incluyendo celebridades y estrellas del deporte, lo cual demuestra lo lejos que ha llegado. Será un sitio genial para organizar fiestas, pero también tendrá un lugar de trabajo", explica una fuente al periódico The Sun.

Entre los rivales a los que Ed, de 24 años, ha tenido que superar a la hora de hacerse con la propiedad, que cuenta con una bodega de vino con capacidad para 1.000 botellas, se encontraba el matrimonio formado por Kim Kardashian y Kanye West.

La vida del cantante ha cambiado radicalmente en pocos años. En 2007, tras mudarse a Londres para estudiar música, apenas tenía dinero para pagar el alquiler y atravesó una serie de temporadas difíciles en las que se vio obligado a dormir en la calle o en el metro.

"Hay un arco cerca de Buckingham Palace que tiene un conducto de calefacción y pasé allí un par de noches... Ahí fue donde escribí el tema 'Homeless' [Sin Hogar] y los versos: 'No soy una persona sin hogar esta noche, simplemente no tengo una casa esta noche'. La mayor parte del año 2008 y 2009 no tuve un sitio donde vivir, pero me las arreglé", explica Ed en el libro 'A Visual Journey'.

Por: Bang Showbiz