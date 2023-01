Ed Sheeran compara su canción junto a Camila Cabello con 'Crazy in Love' de Beyoncé

El cantante y compositor Ed Sheeran está tan orgulloso de su primera colaboración con la exuberante Camila Cabello , para la que ha escrito un nuevo tema llamado 'The Boy', que no ha dudado en exhibir abiertamente su convencimiento del que la citada canción gozará de una acogida tan entusiasta por parte del público como la que recibió el ya mítico 'Crazy in Love' con el que Beyoncé debutó como solista en el año 2003.

"He escuchado una de las últimas versiones del tema, pero creo que no es la definitiva. Tiene un poco el estilo de James Brown, pero me recuerda más a cuando Beyoncé se estrenó en solitario con 'Crazy in Love'. Es muy sensual y el tono vocal es muy parecido. Camila tiene una voz potente de la que presumir, por eso compuse la canción para que se luciera. No sé qué va a pasar al final con el tema", reveló el intérprete británico en conversación con el bloguero Hugo Gloss.

Al margen de los llamativos paralelismos que el cantautor ha establecido de cara a un sencillo del que ni siquiera se ha confirmado todavía que vaya a publicarse, lo cierto es que Ed asegura haberse esforzado al máximo para garantizar que el primer trabajo que ha realizado para su buena amiga Camila esté a la altura de las expectativas y, sobre todo, del talento de la intérprete de origen cubano.

"La verdad es que la canción me gusta mucho y la sigo escuchando en mi cabeza. Desde el principio sabía que el reto iba a ser mayúsculo porque es el primer disco de Camila y tiene que mostrar todo lo que puede hacer como cantante. A medida que la iba escribiendo, trataba de cantar los versos con mi tono más agudo hasta el punto de que sonaba como una chica, precisamente porque mi idea era escribir algo que me gustara escuchar de su boca. No sé qué va a ocurrir al final, pero me alegro de que la canción exista a pesar de que Camila cambió el 90 por ciento de la letra", confesó en la entrevista.

Por: Bang Showbiz