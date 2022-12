Durante sus viajes los integrantes de One Direction se dan consejos

La camaradería entre los integrantes del grupo británico One Direction es tal, que no dudan en darse consejos los unos a los otros cuando tienen problemas, especialmente si estos están relacionados con chicas.

"Sí, nos damos consejos. Viajamos siempre juntos así que si tenemos algún problema con una chica, el problema se viene con nosotros y lo que hacemos es compartirlo con los demás para ayudarnos", comentó Harry Styles a la revista Top of the Pops.

Seguro que alguna de las ideas que han comentado alguna vez en esos trayectos es el hecho de enamorarse, un sentimiento que el guapo Harry -quien ha estado relacionado con Taylor Swift y Caroline Flack- cree que es impredecible y que pude ocurrir "en cualquier momento".

"Si veo a la chica adecuada, puede pasar en cualquier momento. Creo que a veces el amor te encuentra cuando menos te lo esperas y normalmente cuando no lo estás buscando", explicó el cantante.

Por: Bang Showbiz