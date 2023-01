Drew Barrymore teme que sus hijas enfermen gravemente

La actriz Drew Barrymore -madre de Olive (3) y Frankie (19 meses) con su marido Will Kopelman- se enfrentó a su peor temor como madre durante el evento anual en el Hospital Infantil de Los Ángeles que organiza con su empresa de cosméticos Flower Beauty, cuando se encontró con una mujer con la que había coincidido apenas unos días antes, cuya hija había enfermado repentinamente, una experiencia que le afectó profundamente porque era capaz de identificarse perfectamente con el dolor de aquella madre.

"La primera vez que comencé a trabajar con el Hospital Infantil de Los Ángeles fue hace tres años. Queríamos organizar un día centrado en los niños con Flower Beauty, pero nos dijeron que las madres no suelen tener la oportunidad de salir del hospital muy a menudo, por lo que decidimos hacer un evento anual del Día de la Madre allí. Así los niños pueden jugar mientras sus madres reciben tratamientos de belleza y sesiones de maquillaje y peluquería. Recuerdo que entré en la habitación de una niña que estaba conectada a un respirador y su madre y yo nos reconocimos. Ella había sido tan amable de dejarme a mí y a mis hijos su mesa en una cafetería dos semanas antes. Me contó cómo su hija estaba bien un día y al siguiente enfermó. Eso sacó a relucir todos mis miedos como madre y me conmovió", cuenta a People.

Publicidad

Una de las prioridades de Drew a la hora de educar a sus hijas es hacer que valoren su posición privilegiada, por lo que les animará a trabajar con organizaciones benéficas en cuanto sean lo suficientemente mayores.

"Cuando mis niñas se hagan mayores, quiero que sepan que tienes que pensar en algo más que en ti mismo y ayudar. Es algo poderoso", añade a la publicación.