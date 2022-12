Drew Barrymore detesta las prendas de alta costura

La extrovertida Drew Barrymore recibió hace escasas semanas a su segundo hijo con el también intérprete Will Kopelman, pero su ausencia de la escena pública no le ha hecho olvidar la "pesadilla" de tener que probarse ajustados y elegantes vestidos de cara a sus apariciones en la alfombra roja.

"En cualquier tienda de una cadena generalista puedes encontrar ropa que te siente bien y que te haga sentir cómoda, pero cuando entras en el probador de alguna de esas tiendas especializadas en prendas de alta oscura, te dan ganas de suicidarte. Es una pesadilla tratar de enfundarte vestidos que parecen mucho más pequeños de lo que deberían ser. Siempre pienso: '¿Por qué me queda tan mal esta ropa? ¿Qué pasa conmigo?'", se quejó la intérprete en conversación con la revista Red, antes de confesar que no tiene estilista personal y que suele recurrir a los mismos conjuntos durante toda la semana.

Publicidad

"Me pongo las mismas cosas una y otra vez, así que cuando tengo que asistir a algún evento relacionado con el trabajo, llamo a alguien para asegurarme de que no voy a aparecer con algo que me he estado poniendo toda la semana", aseguró a la misma publicación.

La popular actriz regresará al panorama cinematográfico próximamente con el estreno de su nueva comedia 'Juntos y revueltos' -coprotagonizada por su buen amigo Adam Sandler-, una película en la que, afortunadamente, aparece vestida con todo tipo de diseños que le sientan fenomenal.

"En el día a día ni siquiera pienso en la ropa que llevo puesta, pero cuando trabajas en el mundo del cine, debes tener mucho cuidado con todo aquello que destaca aquellas partes de tu anatomía más desfavorables. Por suerte, el equipo de vestuario de 'Juntos y revueltos' supo entender qué prendas me quedaban bien y realzaban mis encantos", apuntó.