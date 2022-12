Drake no sintió asco, al contrario, le dio las gracias a Madonna por su polémico beso

El rapero Drake se ayudó de las redes sociales para darle las gracias a Madonna por haberse aliado con él durante su actuación del pasado domingo en el festival californiano de Coachella, aprovechando para atajar al mismo tiempo las especulaciones sobre el supuesto desagrado que le habría provocado el beso de la cantante, provocadas por el gesto de limpiarse la boca que realizó posteriormente.

"¡No malinterpreten mi incredulidad! Pude aliarme con su Madonna y me sentiré orgulloso de ello para siempre. Gracias Madonna", escribió Drake en su cuenta de Instagram junto a una fotografía del tórrido momento que compartió con la estrella del pop.

Las críticas contra Madonna no tardaron en llegar después de que salieran a la luz unas imágenes de Drake pronunciando supuestamente las palabras 'mi**da, ¿qué c**o acaba de pasar?' después de que lo besara, algo de lo que ella asegura no arrepentirse.

"Si no te gustó y aún así todavía ves todo lo que hago... Zo**a, eres mi fan", declaró Madonna en su cuenta de Twitter.

Lo cierto es que la cantante nunca ha ocultado la atracción que siente hacia Drake, llegando a reconocer que su mayor ambición en esta vida es protagonizar una cita romántica con él.

"La gran ambición que aún me queda por cumplir es tener una cita de ensueño con Drake y besarle", aseguraba a Us Weekly.