Donnie Wahlberg no permite que su matrimonio se enfríe

La modelo Jenny McCarthy no podría estar más feliz junto al cantante Donnie Wahlberg, hermano del popular actor Mark Wahlberg, con quien se casó el pasado mes de agosto y quien siempre que puede intenta sorprender a su mujer con algún gesto romántico.

Publicidad

"Dos o tres veces por semana Donnie me envía un ramo de flores junto a una nota que dice: 'Solo porque te amo', y yo me quedo como: '¡No me lo puedo creer! Por favor no dejes nunca de tener estos detalles, por favor, por favor'", señaló Jenny a la revista Life & Style.

Pero las flores no solo tienen un efecto positivo en su día a día, sino también en la vida íntima de la pareja.

"Hace que todo sea mejor, desde hacer el amor hasta ir de compras, hablar o acurrucarnos juntos. Me siento muy afortunada", añadió.

Menos suerte tuvo con su anillo de boda, que perdió precisamente en uno de esos momentos de intimidad con su marido, menos de un mes después de haberse casado, cuando disfrutaban de su luna de miel.

Publicidad

"Ya he perdido el anillo de boda. Estábamos en un hotel y me lo tuve que quitar porque es un poco difícil tener momentos románticos con diamantes en la mano, así que me lo saqué y lo puse en el carrito del servicio de habitaciones. Después vinieron a hacer la habitación y cuando volví el anillo ya no estaba. Pero ¿sabes qué? Que si tienes que perder el anillo de boda, mejor que sea de esa forma", contaba días atrás en el programa 'Good Day NY'.

Por: Bang Showbiz