Donatella Versace quiere vestir al príncipe Enrique

La diseñadora de 60 años Donatella Versace siente una debilidad especial por el príncipe Enrique de Inglaterra y está convencida de que su actitud desenfadada le convertiría en el modelo perfecto para lucir las prendas de la colección que ha diseñado el nuevo director creativo de Versace, Anthony Vaccarello.

"A Enrique le quedaría muy bien eso", aseguró Donatella señalando una de las prendas del vídeo promocional de la colección 'Versus' durante una entrevista al periódico The Guardian, donde habló además sobre los cambios que ha percibido últimamente en Londres: "Antes Londres no era así, pero ahora siento mucha energía. No sé si es porque la familia real se ha reinterpretado a sí misma con el príncipe Guillermo. Creo que eso ha influido, no lo sé. Y cuando ves al príncipe Enrique sabes que es uno de los nuestros", añadió.

Lo que más admira la diseñadora de la capital británica es su diversidad y la infinidad de movimientos diferentes que conviven en un mismo espacio.

"Londres me parece muy emocionante: está lleno de subculturas de comunicación y eso me encanta", añadió.