Dominic Cooper teme rechazar papeles

Al actor Dominic Cooper le gustaría ser tan decidido como Matthew McConaughey a la hora de seleccionar sus trabajos, pero en su caso siempre le cuesta mucho rechazar un papel porque teme que no le vuelvan a ofrecer otro.

"Da mucho miedo decir que no a una oferta, siempre sientes que nunca más volverás a trabajar, pero tienes que intentar hacerte una idea del camino que quieres que siga tu carrera. Alguna gente tiene muy claro dónde quiere llegar. Yo soy muy malo", confiesa Dominic a la revista Marie Claire.

Una de las razones por las que el actor aceptó su último trabajo para el cine, 'Miss You Already' -junto a Drew Barrymore-, es que tenía muchas de ganas de interpretar un papel alejado del mundo de la ciencia ficción después de participar en 'Preacher', 'Agent Carter', 'Capitán América: El Primer Vengador' y la adaptación a la gran pantalla del videojuego 'Warcraft'.

"Solo quería hacer algo donde pudiera hablar como un ser humano y ser natural y real", explica Dominic, que nunca ha conseguido entender el atractivo del mundo de los cómics: "No sé si es que yo soy est*pido, pero no logro entenderlo... Me encanta que la gente se emocione tanto con ellos, pero para ser honesto es raro que haya acabado haciendo tantas películas sobre el tema".