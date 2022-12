Dolly Parton ofrece asesoramiento matrimonial con sus canciones

La incombustible Dolly Parton no solo se ha destacado en las últimas décadas como la figura más relevante de la música country a nivel internacional, sino que sus famosos temas también le han dado la oportunidad de tratar todo tipo de temáticas relacionadas con las consecuencias, tanto positivas como negativas, de las relaciones sentimentales entre los seres humanos.

Esa sensibilidad que siempre ha demostrado sobre el universo emocional de los demás se refleja ahora en el nuevo sencillo 'Miss You, Miss Me', una canción en la que la vocalista narra las dificultades que atraviesa una niña al ver cómo sus padres, tras su decisión de divorciarse, mantienen una agria disputa que salpica de lleno a la pequeña y la deja sumida en una profunda depresión, una dura experiencia de la que Dolly pretende extraer lecciones positivas para aquellas parejas que están considerando poner fin a su relación.

"Solo quiero que la gente sea consciente de los daños colaterales que puede producir una separación, del trauma que pueden sufrir los niños si los padres no les tienen en cuenta antes de tomar una decisión que va a cambiar sus vidas. Sé por experiencia propia que los hijos suelen sentirse culpables, sin serlo, de que el amor de sus padres se haya extinguido, y la falta de estabilidad en una familia puede herirles profundamente", confesó la intérprete estadounidense al Huffington Post, antes de trasladar sus reflexiones a un caso muy concreto.

"Mi sobrina vivió uno de los peores momentos de su vida durante el proceso de divorcio de su exmarido, pero la que se llevó la peor parte fue realmente su hija. Era muy pequeña y no entendía nada de lo que estaba pasando, y como ninguno de los dos se dignó a explicarla lo que había ocurrido, acabó pensando que ella era la responsable de que sus padres ya no se quisieran", añadió en la misma entrevista.

Teniendo en cuenta que la simpática Dolly Parton tiene 68 años y atesora una extensa carrera artística que poco le deja ya que demostrar, no resulta extraño que a la cantante no le importe si sus opiniones personales sobre todo tipo de temas relacionados con el estado de la sociedad moderna generan críticas entre sus detractores, ya que además de sentirse orgullosa de sus posiciones morales y políticas, cree que tiene todo el derecho del mundo a "expresarse como artista".

"Mira, llevo tantos años escribiendo sobre el papel todo aquello que me preocupa y que me hace pensar, que he aprendido a lidiar con las críticas sin que ello afecte a mi autoestima. Habrá gente que acepte mi visión de las cosas y otros que no lo harán. En cualquier caso, mi deber como artista es expresarme sobre las situaciones que me rodean", sentenció.