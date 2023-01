¿Doctora corazón? Zendaya ofrece consejo sentimental a sus seguidores

Zendaya parece haberse propuesto extender sus redes más allá del cine y la pequeña pantalla ofreciendo consejo y su visión personal sobre el mundo de las relaciones, al más puro estilo Oprah Winfrey, a todos sus seguidores a través de una serie de vídeos compartidos en su aplicación personal.

Entre otras confidencias, la estrella Disney ha revelado que no cree en buscar una pareja estable antes de alcanzar cierto grado de madurez.

"Estoy muy en contra de iniciar una relación seria cuando aún eres joven y están creciendo y aprendieron, porque cuando la gente es joven a veces toma malas decisiones porque les falta experiencia. No quiere decir que no conozcan la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, es solo que aún se encuentran en una fase experimental de su vida en la que todavía no han tomado la decisión correcta", ha explicado la artista.

Aunque ella tenga solo 20 años, en otro momento de la charla Zendaya ha dado a entender que ella misma podría haber empezado un nuevo romance al comentar que, por primera vez en su vida, ella había sido quien se había atrevido a dar el primer paso.

"Antes siempre era demasiado tímida. Hace poco por fin reuní el coraje para ser yo quien dijera: 'Oye, me gustas, ¿vamos a hacer algo al respecto o qué?'".

Estas palabras han recordado a muchos los rumores que circularon hace semanas acerca de un posible noviazgo con el británico Tom Holland, después de que el mundo entero viera la especial química de la que hicieron gala durante la promoción de 'Spiderman: Homecoming'.

En su momento, los dos implicados ya se rieron de esas especulaciones vía Twitter, aunque sin conseguir acallarlas.