Dita Von Teese necesita la ayuda de sus amigos para ligar

La estrella burlesque Dita Von Teese -que actualmente mantiene una relación con Adam Rajcevich y anteriormente estuvo casada con el roquero Marilyn Manson- tiene que recurrir a sus amigos para que hagan de celestina para ella porque si no los hombres la encuentran demasiado "intimidante" y ni se acercan.

"Soy más intimidante con mi look habitual, lo cual puede suponer un problema cuando estoy soltera. Necesito que me organicen citas a ciegas, o de otra forma los hombres no se atreven a acercarse a mí. Si no me ayudaran, estaría soltera para siempre. Puede parecer que soy una mujer problemática cuando no me conoces. Pero solo me doy quebraderos de cabeza a mí misma. Hay un montón de momentos poco glamurosos cuando eres una chica que tiene que arreglárselas sola", explicó a la revista HELLO!

Publicidad

Aunque actualmente Dita es muy feliz junto a su pareja, no ha decidido todavía si algún día se animará a volver a pasar por altar.

"A lo mejor lo hago. Hay muchas cosas positivas y muchas negativas sobre casarse. Me gusta estar casada, pero hay un montón de buenos motivos para no estarlo".

Por: Bang Showbiz