Diego Luna quiere que el Mundial empiece de nuevo

Pese a encontrarse enfrascado en numerosos proyectos profesionales, el actor Diego Luna admite que se encuentra "huérfano" ahora que la temporada futbolística ha terminado definitivamente con el final del Mundial de Brasil, un torneo que le ha mantenido entretenido e ilusionado a partes iguales durante los últimos 30 días y que, en su opinión, debería seguir disputándose hasta el fin de los días.

"¿Cómo podemos hacer para que el Mundial no termine nunca? La final ha sido increíble, pero ahora me siento un poco huérfano sin fútbol. Qué pena que Argentina no lo consiguiera", escribió el extrovertido actor en su cuenta de Twitter.

Tras haber sido testigo de polémicos arbitrajes que, a su juicio, fueron determinantes en la eliminación de las selecciones mexicana y colombiana, no resulta sorprendente que el versátil intérprete volviera a arremeter contra los árbitros cuando a Gonzalo Higuaín (Argentina) le anularon uno de los goles que podría haber dado el campeonato al combinado albiceleste.

"No me lo puedo creer, menudo golazo que le acaban de quitar a Argentina. Así no se puede hacer nada, qué tristeza ver tantas oportunidades desperdiciadas", añadió en la misma plataforma, minutos después de que el colegiado pitara el final del partido y Alemania levantara la ansiada Copa del Mundo.