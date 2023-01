Diego Luna casi se queda sin su papel en 'Rogue One'

El actor Diego Luna lleva varias semanas poniendo de manifiesto su entusiasmo ante la oportunidad que ha tenido de adentrarse en el universo de la saga 'Star Wars' gracias a su participación en la nueva entrega de la franquicia, 'Rogue One', pero lo cierto es que tan maravillosa experiencia podría no haber ocurrido nunca si el mexicano no hubiera reaccionado a tiempo tras percatarse de que había rechazado una llamada telefónica del director del filme, Gareth Edwards, quien se disponía a ofrecerle el personaje del capitán Cassian Assandor que terminó interpretando.

"Eran las dos de la mañana y vi que me estaba llamando un número del Reino Unido. Como tengo familia en Inglaterra, pensé que sería el típico primo borracho que quiere hablar conmigo desde el bar, así que rechacé la llamada. Poco después me di cuenta de que era Gareth, quien quería ponerse en contacto conmigo para darme una importante noticia, salté como un resorte y le llamé yo de vuelta", confesó a la revista People, antes de desvelar el desenlace de tan curiosa historia.

"Cogió el teléfono y me dijo: 'Ok, bienvenido a Star Wards'. Fue todo un alivio", añadió.

Desgraciadamente, el carismático intérprete no pudo compartir su emoción con ningún miembro de su círculo más íntimo, ni con sus familiares de Inglaterra ni con sus hijos Jerónimo (8) y Fiona (6) -fruto de su extinto matrimonio con Camila Sodi- por orden expresa del cineasta que acababa de darle uno de los grandes papeles de su carrera.

"Evidentemente, tampoco podía confiar en que mis hijos mantuvieran el secreto porque son niños. Les dije que íbamos a pasar el verano en Inglaterra con el resto de la familia, pero nunca les dije por qué hasta que pudimos hacer pública la noticia", explicó en la misma conversación.

Hace solo unos días, el artista ofrecía otro ejemplo ilustrativo del entusiasmo que sentía ante la idea de protagonizar una de las películas más esperadas del año, equiparando las sensaciones que le invaden estos días a las que experimenta cuando está enamorado.

"Las mejores cosas que me han pasado en la vida han llegado por sorpresa. Me imagino que buena parte de las alegrías que me ha dado esta profesión se explican con el hecho de que nunca he dejado de trabajar, de que siempre me he movido en la dirección correcta. Pero es como cuando viajas a un lugar y acabas enamorándote sin esperarlo. Te dedicas a vivir tu vida y de repente encuentras el amor sin buscarlo directamente. Yo ahora mismo sería feliz haciendo teatro si no me hubiera llegado esta oportunidad", reflexionaba en conversación con Variety.

