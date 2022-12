Diego Boneta: 'Ser mexicano me puso las cosas difíciles en Hollywood'

Poseer un físico muy alejado de la imagen de galán latino y un acento inglés impecable no consiguió allanarle el camino para conquistar Hollywood a Diego Boneta porque, al igual que muchos de sus compatriotas y compañeros de profesión, él también encontró un montón de barreras en Estados Unidos debido a su origen mexicano.

"[Discriminación] es una palabra muy fuerte y tengo que ser cauteloso en cómo responder a esta pregunta. ¿El hecho de ser mexicano lo hizo difícil? Sí. Ser mexicano e interpretar a un norteamericano como en 'Rock of ages' fue algo complicado, tuve que hacer casting tras casting para demostrar que podía hacer el papel sin acento y tomé clases para que se me quitara. Aunque creo que la percepción de México en Hollywood está cada vez mejor, desde la reelección de Obama que se logró gracias al voto latino ganamos fuerza, se dieron cuenta de que no somos una minoría, sino un país dentro de otro país", declara el intérprete a Revista Central.

Pero por si alguna vez se le olvidan todas las dificultades que tuvo que superar hasta triunfar en su carrera, Diego siempre puede contar con su madre para quitarle los aires de estrella de manera contundente.

"Los chingadazos de mi madre me mantienen con los pies en la tierra. No, en serio, la bendición más grande que tengo es tener la familia que poseo. Te mentiría si te dijera que he tenido una vida normal: mi carrera empezó cuando tenía ocho años en un programa de televisión. Pero en casa no me tratan como un actor, sino como el hijo mayor que encontró su pasión desde niño".