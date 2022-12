Diego Boneta nunca pudo escuchar a las Spice Girls

La vocación del actor y cantante Diego Boneta nació durante los viajes en coche junto a su familia, cuando sus padres le obligaban a escuchar la música de grupos como U2 y Queen en lugar de los éxitos de moda de las Spice Girls.

"Mis padres eran fans de la música roquera de los 80. A los 8 años, cuando íbamos en el coche ponían Queen, Police y U2. Me decían: 'Diego, sabemos que las Spice Girls son muy guapas, pero escucha esto, que es lo bueno'. Empecé a escuchar esa música y empecé a obsesionarme con ella. Y un día le dije a mi padre, que era aficionado al tenis y había jugado hasta en Wimbledon: 'Papá, ¿te acuerdas cuando tú ibas a clases de tenis para ser el próximo Rod Laver? ¿Hay clases también para ser el próximo Bono?'. Se quedó alucinado", explicó divertido el mexicano en el programa 'Top Pop' de la cadena Telehit.

Ahora Diego está aprovechando uno de los pocos días de descanso antes del estreno de su serie 'Scream Queens' para disfrutar de unas vacaciones en México, a donde no había podido viajar desde hacía más de un año a pesar de lo "orgulloso" que se siente de sus raíces.

"¡Es lo que más orgullo me da! El poder demostrar que los mexicanos tenemos el talento para estar en una serie a nivel internacional, representando a nuestro país. No hay cosa que me dé más orgullo que cuando veo a mexicanos triunfando en el extranjero, poniendo el nombre de nuestro país en alto", aseguraba a la revista Quién.