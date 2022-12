Diego Boneta está en deuda con su abuela

Aunque a lo largo de su carrera Diego Boneta ha trabajado con grandes estrellas de la talla de Tom Cruise, a día de hoy el mejor consejo que ha recibido sobre cómo triunfar en una industria tan competitiva como la cinematográfica sigue siendo el que le dio su abuela mexicana cuando era apenas un niño.

"Yo creo en el destino, pero más que nada en la perseverancia y en la resiliencia. Y en que querer es poder. Con ese lema es con el que empecé yo mi carrera a los 12 años, que es lo que me dijo mi abuela. Me acuerdo que le pregunté a mi abuela de México: 'Ani, ¿crees que yo podré ser un actor de Hollywood? ¿Crees que podré cantar?'. Y ella me respondió: 'Dieguito -que es como me llamaban entonces-, querer es poder y el que persevera alcanza'. Y con ese dicho es con el que he seguido picando piedra y trabajando", reveló el intérprete a su paso por el programa 'Showbiz' de la cadena CNN En Español.

Las palabras de su abuela han dado sus frutos y ahora Diego es una de las grandes promesas mexicanas en Estados Unidos, donde está a punto de estrenar la serie 'Scream Queens' junto a Ariana Grande y Lea Michele. Sin embargo, de lo que más orgulloso se siente el intérprete no es de los premios o la fama sino de dejar el nombre de su país muy alto.

"¡Es lo que más orgullo me da! El poder demostrar que los mexicanos tenemos el talento para estar en una serie a nivel internacional, representando a nuestro país. No hay cosa que me dé más orgullo que cuando veo a mexicanos triunfando en el extranjero, poniendo el nombre de nuestro país en alto", aseguraba a la revista Quién.