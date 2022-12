Diego Boneta busca mexicanos en Malasia

Haciendo de nuevo gala del arraigo que tiene con el país que le vio nacer, el astro azteca hacía un llamamiento a través de un corto mensaje en su cuenta de Twitter a todos aquellos compatriotas residentes en la localidad malaya donde se encuentra actualmente.

"¿Hay mexicanos en Mersing [localidad de Malasia]? ¡Extraño a mi gente!", escribió intrigado el guapo intérprete en su perfil de la red social.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que Diego admite su congoja durante los largos periodos que se encuentra alejado de su familia, a menudo relacionado con los rodajes que le obligan a permanecer durante meses a kilómetros de distancia de su residencia californiana de Los Ángeles.

Su anterior película, 'The Dead Men' le llevó hasta Medellín (Colombia), donde residió cerca de un mes, durante el cual no pudo resistirse a acudir a un restaurante mexicano en el que, además de volver a degustar la comida de su tierra, pudo disfrutar de la particular fiesta mexicana.

"Me fascinó mi cena de despedida en mi restaurante favorito de Medellín. ¡Mil gracias Juan y feliz cumple! Celebrando como se debe", publicaba el joven actor junto a una fotografía en la que se le podía ver rodeado de mariachis y con el tradicional sombrero mexicano.

Su paso por Medellín fue tan solo un recordatorio de la pasión que demostró Diego durante el anterior rodaje del filme independiente 'Another You', que a pesar de grabarse en el corazón de los Estados Unidos, le permitió disfrutar de la compañía de sus queridos compatriotas.

"¡Encontré a mi gente en West Virginia! ¡Viva México!", escribía hace apenas unos meses.

Pero incluso cuando el astro azteca se encuentre en casa, no cesa en su empeño de mantenerse cerca de su cultura a través de repetidas visitas a los mejores restaurantes mexicanos de Los Ángeles, algo que siempre comparte con su legión de fans de Instagram.

"¡Pasando un domingo riquísimo! Comiendo una cecina en un restaurante oaxaqueño en Los Ángeles con los mejores chefs y la mejor comida mexicana de la ciudad. ¡Extrañando a México terriblemente! Les mando un besote", publicaba con entusiasmo el astro azteca en su perfil de la red social.

Por: Bang Showbiz