Dianna Agron pone en evidencia a Hollywood: 'La diferencia salarial entre hombres y mujeres sigue aumentando'

La actriz de la serie 'Glee' Dianna Agron no ha tenido reparos en alzar la voz contra la gran diferencia de sueldos entre hombres y mujeres en la industria del cine. Y -afirma- no solo es algo que afecte a los actores, sino que otros trabajos también sufren este escalón salarial.

"Las mujeres no ganan ni de lejos lo que ganan los hombres, y cada vez va a peor. Y ya solo que te hagan caso... muchas veces ves cómo los miembros del equipo muestran cierta resistencia a obedecer las órdenes de una directora. Y [lo del salario] no solo ocurre con los actores, pasa también con los peluqueros, los maquilladores, los estilistas... con todos. Ya nadie quiere pagar", declaró al periódico The Daily Telegraph.

Publicidad

La actriz de 29 años está cansada de las excusas que ha tenido que escuchar desde hace años en relación a por qué las mujeres no ganan tanto como los hombres.

"Te dirán: 'Bueno, no tenemos presupuesto... y tienes suerte de que estás ganando visibilidad. Tienes suerte de estar trabajando con esta gente'. Y esa bola sigue rodando. Y 10 años después te preguntas: '¿Sigo siendo afortunada por trabajar con esta gente?'", añadió.

Dianna cree que si sigue habiendo esa diferencia de sueldos es porque hay miedo a hablar de ello en el sector.

"Si hablas de esto en profundidad verás a los jefes de los estudios [cinematográficos] decir que no es realmente así. Pero sí lo es", aseguró.