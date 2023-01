Diane Kruger ha empezado a fumar por culpa de su última película

La actriz Diane Kruger no solo tuvo que atravesar un exigente proceso de preparación emocional para poder interpretar con credibilidad a la protagonista de su último filme, 'In the Fade', que narra la dramática historia de una mujer que pierde a su marido y a su hijo tras un brutal atentado terrorista en Alemania, sino que además acabó desarrollando varios hábitos nocivos debido al impacto anímico que en ella tuvo la trágica historia en la que se tuvo que "sumergir".

"Perdí varios kilos porque no podía comer y estaba muy deprimida. Me sentía como si estuviera yo misma de luto, porque me había sumergido de lleno en la trama y la estaba viviendo en primera persona. Y además empecé a fumar como resultado", ha revelado la intérprete germana en conversación con el diario The New York Post.

Además de tener que tratar una problemática todavía existente en la sociedad contemporánea, el auge de las actitudes totalitarias y de la ideología neonazi en Europa y Estados Unidos, la estrella de cine no dudó en entrevistarse con 30 personas que habían sufrido la pérdida de familiares y amigos a manos de la violencia que generan los extremismos, con el objetivo de conocer en profundidad sus reacciones y la forma en que tratan de sobrellevar el dolor.

"El duelo es un proceso muy extraño, pero en cualquier caso yo sentía la responsabilidad de que tenía que estar a la altura de la gente a la que tenía que representar en pantalla, de honrarles y transmitir con veracidad todo lo que han vivido", ha explicado en la misma conversación.

Poco después de hacerse con el galardón a la mejor actriz protagonista en la pasada edición del Festival de Cine de Cannes por su magistral actuación en la citada película, Diane Kruger no dudó en sincerarse sobre el nuevo enfoque vital y profesional con el que contaba tras haber vivido una experiencia 'purificadora'.

"Ha sido una experiencia que me ha cambiado la vida. Hay escenas en la cinta en las que sentía que no estaba actuando, sino reaccionando de forma personal y genuina a lo que estaba pasando. Yo misma, al igual que mi personaje, necesitaba descubrir la verdad", explicaba en rueda de prensa.