Diane Keaton lanza su propio vino, 'The Keaton'

La actriz Diane Keaton ha seguido la estela de otros famosos como George Clooney y Justin Timberlake y ha creado su propia bebida alcohólica: un vino blanco y tinto de nombre 'The Keaton'.

"Está aquí. No os olvidéis del hielo. Salud", anunció en Twitter este miércoles junto a una imagen de una botella de vino tinto.

Diane decidió crear su propio vino tras su paso por varios programas de televisión.

"Ellen [DeGeneres] escuchó que bebía mi vino con hielo y me sorprendió con un vaso. No podía rechazarlo. Al final se le empezó a llamar 'The Keaton'. Y no te olvides de que también jugué al 'beer pong' con Jimmy Fallon pero ¡tenía mis vasos llenos de vino!", reveló en una entrevista en la revista People.

Mientras que el tequila de Justin Timberlake, el Sauza 901, cuesta 30 dólares por botella, la actriz insiste en que sus vinos son "asequibles" y pueden disfrutarse a diario.

"No son sofisticados, pero tampoco yo lo soy. Mis vinos, tanto el tinto como el blanco, son vinos para todos los días. Saben genial acompañados con hielo o solos. Quería vinos asequibles que mezclaran uvas de distintas regiones. Ambos vinos son afrutados y bien equilibrados. Pegan con cualquier tipo de comida. Y sí, insistí en utilizar tapones que se pudieran desenroscar. Coge una vaso bajo, llénalo de hielo, sirve el vino hasta que el hielo esté cubierto, y disfruta", añadió.