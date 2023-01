Diane Keaton continúa en busca del hogar perfecto

Para la actriz Diane Keaton siempre ha sido importante la búsqueda del hogar perfecto, lo que le ha llevado a hacer obras en al menos 12 casas en los últimos 25 años.

"Siempre he estado buscando un hogar. Creo que he perseguido el concepto de hogar con todas las obras y restauraciones que he hecho en mi vida y no puedo parar. No puedo parar de soñar con ello", cuenta a la revista AARP The Magazine.

La intérprete -madre soltera de sus hijos adoptivos Dexter (20) y Duke (15)- reconoce que la muerte de su madre tuvo un profundo impacto en ella, hasta el punto de cambiar su forma de ver la vida.

"Cuando pienso en mi vida ahora, trato de vivir el momento, valorar a la gente a la que quiero y no estar buscando algún concepto abstracto".

Diane considera que envejecer también ha despertado un "aspecto mágico" en su vida, la cual es más interesante que antes.

"De alguna manera, esta es la época más interesante. Con esta edad, todo parece más extraordinario. Es como: 'Oh Dios mío, ¡mira ese [árbol] sicómoro! ¿Por qué no lo había visto antes?'. Hay un aspecto mágico, un asombro por estar en este planeta".