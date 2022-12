Diane Guerrero recuerda la traumática deportación de sus padres a Colombia

Hoy día la actriz Diane Guerrero de 28 años,famosa por su papel en la exitosa serie 'Orange is the New Black', todavía recuerda como uno de los momentos más aterradores de su vida la inesperada deportación de su familia a Colombia mientras ella estaba en su escuela, tras lo cual tuvo que recurrir a la ayuda de familiares y amigos para salir adelante en solitario.

"Ese día tuve un presentimiento. Volvía de la escuela y recuerdo que llamé a mis padres un millón de veces. En aquella época asistía a un instituto de bellas artes y estaba muy emocionada porque estábamos preparando el festival de primavera y estaban repartiendo los papeles en las obras y los números musicales. Era mi primer año y tenía muchas ganas de contarles todo. Pero cuando llegué a casa sus coches estaban allí, la cena estaba preparada y las luces encendidas, pero no pude encontrarles. Fue muy duro, los vecinos vinieron para decirme: 'Lo siento mucho, pero se han llevado a tus padres'", explicó la joven actriz en el programa 'New Day' de la cadena CNN.

Gracias a su nacionalidad estadounidense, Diane -nacida en Nueva Jersey- pudo continuar con sus estudios e iniciar una carrera interpretativa que finalmente la ha llevado a convertirse en uno de los nuevos rostros de moda en la industria del espectáculo, un éxito que sin embargo no consigue hacerle olvidar el hecho de que sus propios padres, a quienes visita una vez al año, son prácticamente unos desconocidos para ella.

"Mis padres y mi hermano Eddie están ahora en Colombia. Hablo con ellos, pero no todos los días. Voy a verles una vez al año pero es duro porque llevamos separados tanto tiempo que a veces siento que no los conozco. He crecido sola y hay cosas nuevas sobre ellos que no reconozco y eso duele. Pero les quiero mucho y odio que hayan tenido que pasar por todo eso", añadió.

La historia de la joven intérprete ha desatado un aluvión de comentarios a favor y en contra en el marco del debate sobre una posible reforma de la ley de inmigración estadounidense, aunque ella prefiere centrarse en los mensajes de cariño y apoyo que la gente le ha hecho llegar.

"Gracias por todo su cariño. Comprendo que es un tema sensible. Quiero compartir mi historia con la esperanza de generar más conciencia y comprensión", escribió Diane en su cuenta de Twitter.

