Después de tres meses Lea Michele asimila la pérdida de Cory Monteith

Pasados ya tres meses desde la trágica muerte del joven actor de 'Glee', sus compañeros de la popular serie y, de forma especial, su exnovia Lea Michele se preparan para ofrecerle un nuevo homenaje televisivo que en este caso coincidirá con un capítulo especial de la comedia musical. Aunque el episodio con el que se despedirá oficialmente al fallecido intérprete verá la luz este jueves en Estados Unidos, la angelical actriz que ocupó el corazón del malogrado Cory ha querido adelantar públicamente algunos de los detalles de tan emotivo tributo, así como los sentimientos encontrados que la invadieron durante la grabación del episodio.



"Todavía no hemos visto el capítulo completo desde que lo finalizaron en la sala de montaje, pero lo cierto es que fue algo muy emotivo que nos unió a todos y que, desde luego, necesitábamos hacer juntos. Personalmente, yo necesitaba despedirme de dos personas: Cory [Monteith] y de Finn [personaje que interpretaba el actor]. Y la verdad es que fue una experiencia tan dura como terapéutica. Tras organizar un encuentro en el auditorio para recordar a Cory, nos dispusimos a grabar las escenas con las que íbamos a decir adiós a Finn", reveló la actriz a la revista australiana TV Week.

Publicidad



A pesar de que la desaparición de una de las personas más importantes de su vida tanto en el plano personal como profesional supuso un golpe anímico muy difícil de superar, el paso del tiempo hizo entender a Lea Michele que, tarde o temprano, necesitaría volver al set de rodaje para enfrentarse a los recuerdos de Cory y retomar así sus compromisos profesionales sin su presencia: un proceso que ha sabido sobrellevar con seguridad gracias al inestimable apoyo del resto del elenco de 'Glee'.



"Al principio tuve ciertas reticencias a la idea de volver a trabajar, pero luego me fui dando cuenta de que volver a grabar no iba a hacerme sentir peor de lo que ya estaba. De hecho, me vino muy bien reencontrarme con mis compañeros y apoyarnos mutuamente para procesar la pérdida. Somos como una familia, y me alegro de haber contado con todos ellos para superar una experiencia tan dura", explicó.

Por: Bang Showbiz