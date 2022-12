Demián Bichir no cree en los cuentos de hadas

A pesar de estar pasando por un gran momento en el plano personal, ya que comparte su vida con la actriz canadiense Stefanie Sherk desde hace varios años, el actor mexicano Demián Bichir no cree que en el mundo de las relaciones de pareja existan los cuentos de hadas, donde todo es fácil y bonito. Por el contrario, el afamado intérprete -que se metió en la piel de Fidel Castro para la película 'Che' de 2008 y fue nominado en 2012 al Óscar al mejor actor por su interpretación en 'Una Vida Mejor'- tiene claro que el verdadero amor no depende de estar casado o de tener un hijo, sino que el secreto es trabajar día a día con sinceridad y tratar lo mejor posible a la persona que se ama.

"Es realmente difícil saber si algo va a ser para siempre. Nunca pienso así. Tienes que ir día a día. Tú quieres a quien quieres todos los días, y esperas que sea para siempre. Pero también tienes que ser sincero cuando las cosas no van bien. Y ahí es cuando, en vez de tener 14 niños por todos sitios y 18 matrimonios, necesitas ser inteligente, honrado y justo con las personas a las que amas. Si tienes suficiente suerte para ir al siguiente nivel, entonces también es genial", confesó al periódico Miami Herald.

Publicidad

Sin embargo, a pesar de que los finales de las historias dependen de las acciones de cada uno, el destino intervino hace tres años "invitándole" a ser padre de una niña a la que adora a pesar de vivir lejos de ella.

"Fui padre casi por invitación porque no estamos juntos. Somos una familia, una familia muy grande porque amo a la familia de mi hija, pero no vivimos juntos. Y ha sido así desde el primer día. Esta es la manera en la que yo veo la vida: a veces te invita a algunos eventos y depende de ti decir "Sí, acepto" o "No, muchas gracias". Yo dije que sí y ha sido precioso. Nunca nos llegamos a casar. Nos conocimos durante el rodaje de una película y tuvimos una historia de amor maravillosa", reveló.